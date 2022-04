Das Wort Talente steht allgemein für Begabungen. Es gibt aber auch eine historische Bedeutung. In der Bibel etwa steht Talente für eine gewisse Anzahl von Silbermünzen. Ein Gleichnis im Matthäusevangelium beschreibt, wie ein Mann seinen Knechten Talente anvertraut und darauf setzt, dass diese die Talente vermehren. So macht es jetzt auch das Pastorenehepaar Julie und Hilko Danckwerts. Ihr Einsatz: 1000 Euro verteilt auf 100 mal 10 Euro. Briefumschläge mit dem Startkapital werden am kommenden Sonntag um 11 Uhr im Gottesdienst in der Stephanuskirche und beim anschließenden Gemeindefest in Atter verteilt.

„Sie haben Talent – machen Sie mehr daraus!“, steht auf einem Begleitschreiben: „Nehmen Sie den 10-Euro-Schein und vermehren Sie ihn auf wundersame Weise.“ Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt: Mit dem Geld können Zutaten für Kuchen, Marmelade, Wolle oder Blumen angeschafft werden, die verarbeitet mit Gewinn weiterverkauft werden. Wer Tanzen oder Singen kann, kann Tanz- oder Gesangsstunden geben. Armin Würz, Vorsteher der Stephanus-Gemeinde, könnte mit seiner Oboe ein Konzert geben.

Wer sich all das und vieles andere nicht zutraut, kann immer noch sein Kleingeld sammeln, in einem echten Sparstrumpf. 40 dieser vom Handarbeitskreis der Gemeinde selbst gestrickten Socken suchen am Sonntag ebenfalls Abnehmer. Bei entsprechender Nachfrage sollen zum Adventsbasar weitere Sparstrümpfe nachgeliefert werden.

Das Pastoren-Paar Danckwerts, zuständig die für beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden Markus und Stephanus, verfolgt mit dem ungewöhnlichen Talent-Wettbewerb zwei Ziele: Zum einen soll Geld für die notwendige Restaurierung der beiden Kirchenorgeln gesammelt werden. Nach 48 Jahren Einsatz in Stephanus und mehr als 50 Jahren in Markus ist eine Sanierung der Instrumente in absehbarer Zeit fällig. Gut 40000 Euro müssen dafür in den kommenden Jahren gespart werden. Zweites, für die Danckwerts‘ ebenso wichtiges Ziel: Die jungen Pastoren wollen ihre Gemeindemitglieder besser kennenlernen und sie für die Gemeindearbeit gewinnen. Dazu gehen sie ab und an ungewöhnliche Wege: Am vergangenen Sonntag etwa feierten die beiden Gemeinden zusammen mit der St.-Michaeliskirche einen gut besuchten Gottesdienst auf dem Flugplatz Atterheide.

In den vergangenen Wochen sind Jugendliche mit Kameras auf die Suche nach talentierten Menschen rund um die Kirchen in den Stadtteilen Sonnenhügel und Atter gegangen. Ihr Ergebnisse präsentieren sie am Sonntag, 1. September, um 11 Uhr im Gottesdienst in der Stephanuskirche. Anschließend feiern beide Gemeinden in Atter ihr Sommerfest. Mit von der Partie sind die Band West Side Connection, die Turnmäuse des Sportvereins Atter, die Squaredance- und Schwertkampfgruppe. Für Kinder gibt es besondere Angebote.