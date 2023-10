Zwei Neueröffnungen in der L&T-Markthalle in Osnabrück

So wurden aus den bisher separaten Ständen für Frozen Yogurt und der Fruitbar nun einer: Betrieben wird er von der im münsterländischen Ochtrup beheimateten Firma Frooters. Inhaber Christian Kötterheinrich ist kurz vor der offiziellen Eröffnung noch mit seinem Bruder und einer Angestellten damit beschäftigt, dass am 5. Oktober alles dort steht, wo es stehen soll.

Frooters-Inhaber Christian Kötterheinrich. Foto: Thomas Osterfeld

„Rund drei Wochen wurde umgebaut, nun sind die meisten Dinge fertig“, sagt er. In Zukunft wird es neben Smoothies aus Gemüse und Früchten auch Bubblewaffeln geben – und Heißgetränke, die mit Fruchtsäften angereichert werden können. „Zudem bieten wir hier handgefertigtes Eis am Stiel an, das aus unseren Früchten gemacht wird. Viele Sorten davon nur mit marginalem Zuckerzusatz“, sagt er.

Eis am Stiel, aber aus Fruchtsäften und Smoothies. Foto: Thomas Osterfeld

Am Smoothie-Stand werden auch die Behälter für den Frozen Yogurt erworben: entweder in Waffelform oder auch als Becher. „Mit diesen können die Kunden dann an die Automaten und die daneben stehenden Toppings gehen und sich bedienen“, sagt Kötterheinrich.

Der Frozen Yogurt in der L&T-Markthalle kommt in Zukunft aus dem Automaten. Foto: Thomas Osterfeld

Aus Monsieur Petit wird Sweet Circles

Auch Monsieur Petit verlässt die L&T Markthalle, und wird ebenfalls ab dem 5. Oktober von der aus Melle stammenden Firma Sweet Circles ersetzt.

Sweet-Circles-Inhaber Süheyl Demir vor dem Foodtruck, der von seiner Firma übernommen wird. Foto: Thomas Osterfeld

„Den Foodtruck nutzen wir weiter, aber neben Crêpes bieten wir auch unsere selbstgemachten Donuts und Hot Cookies an, die mit Eis gegessen werden können“, sagt Inhaber Süheyl Demir.

Bis dato beliefert Sweet Circle ausgesuchte Geschäfte im Lebensmitteleinzelhandel, beispielsweise den Marktkauf in Osnabrück-Nahne, so Demir. „Das hier ist unser erster richtiger Verkaufsort“, sagt er und freut sich.

Als Toppings für die Crêpes wird es diverse Süßigkeiten geben. Foto: Thomas Osterfeld

Geöffnet sind beide Stände wie auch der Rest der Geschäfte zu den Öffnungszeiten der L&T Markthalle, also montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr.

Das war drin