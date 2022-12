Eine Mutter-Kind-Kur an der Nordsee gab ihr neue Kraft. Nun kann sie Marie H.* Mut machen, selbst diesen Schritt zu gehen.

„Ich habe meinen Alltag und die Kinder als Belastung wahrgenommen“, erzählt Nicole W*. Der Spagat zwischen Mutter sein, den Haushalt schmeißen und halbtags im Beruf arbeiten brachte sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit – insbesondere nach zwei endlos scheinenden Corona-Lockdowns, in denen die Kitas und Schulen geschlossen blieben und die Kinderbetreuung somit flachfiel. „Ich hatte kaum Zeit für mich und war extrem unzufrieden“, blickt sie heute zurück. Nur noch irgendwie zu funktionieren und sich durch den Alltag zu kämpfen – so konnte es für die Mutter nicht weitergehen.

Die Kinder sind nicht das Problem

Dass ihre beiden Kinder zur Belastung für sie wurden, war für Nicole W. nur schwer zu ertragen. Eine Freundin riet ihr schließlich dazu, eine Kur zu machen. „Es war mir aber wichtig, die Kur zusammen mit meinen Kindern zu machen“, betont die Mutter. Schließlich sind nicht sie das Problem, sondern der Alltag drumherum. „Ich wollte lernen, mich mit den Kindern zu entspannen – und nicht nur ohne sie.“

Nicole W. wandte sich an die Caritas-Kurberatung in Osnabrück und traf dort auf die Sozialpädagogin Nadine Belle. Sie berät Mütter, Väter und pflegende Angehörige, die eine Kur machen möchten, und hilft ihnen unter anderem bei der Klinikwahl und der Antragstellung. Auch Marie H. steht zurzeit in regem Austausch mit der Sozialpädagogin. Denn während die Kur von Nicole W. bereits ein halbes Jahr zurückliegt, steht sie für Marie H. noch bevor. Im Beisein von Nadine Belle tauschen sich die Mütter aus.

Sozialpädagogin Nadine Belle arbeitet für die Caritas in der Kurberatung. Sie hat viel Verständnis für die Eltern und Angehörigen, die vor Erschöpfung nicht mehr weiter wissen.

Spagat zwischen Arbeit und Familie

Diese Mehrfachbelastung im Alltag, wie sie Nicole W. beschreibt, kennt Marie H. selbst nur zu gut. „Mein Kopf ist überfüllt mit Dingen, an die ich denken muss“, erzählt sie. Im Job muss sie funktionieren, aber auch ihrer Familie will sie gerecht werden. Dazu kommt, dass der ältere Sohn gesundheitlich belastet ist. Die Arzttermine nehmen zusätzlich viel Zeit in Anspruch, der Jüngere kommt dadurch oft zu kurz. „Der Druck wächst einfach immer weiter.“ Die dreiwöchige Kur an der Ostsee soll die dringend benötigte Entlastung bringen. Aber kann sie das auch?

„Mir hat die Kur sehr geholfen“, berichtet ihr Nicole W. Gemeinsam mit ihren beiden Kindern hat sie im Frühjahr drei Wochen auf der Nordseeinsel Langeoog verbracht. „Es war schön, einfach Zeit für mich zu haben, und auch die Kinder hatten viel Spaß.“ Für sie sei es ein bisschen wie im Ferienlager gewesen, mit vielen anderen Kindern und aufregenden Programmpunkten. Aber auch die gemeinsame Zeit hat den dreien gutgetan. Die Kinder konnten ihre Mutter frei von allen Belastungen und Verpflichtungen erleben. Und auch Nicole konnte endlich wieder ganz für ihre Kinder da sein.

Eine vor und eine nach der Kur: Marie H. und Nicole W. tauschen ihre Erfahrungen aus.

„Meine Kinder freuen sich auch schon auf die Zeit“, erzählt Marie H. „Aber ich mache mir Sorgen, dass sie Heimweh bekommen und ihre Freunde vermissen.“ Diese Angst kann Nicole W. ihr jedoch schnell nehmen. „Die Kinder haben da so viele andere Kinder um sich“, sagt sie. „Da finden sie ganz schnell neue Freunde.“

In den Alltag zurück, aber nicht in alte Muster

Doch was ist mit der Zeit nach der Kur? Wenn es für Marie heißt: zurück in den Alltag. Wie schafft man es, nicht wieder in alte Muster zu fallen? Das kann zu Beginn schwierig sein, weiß Nicole: „Es ist frustrierend, wenn man wiederkommt, aber zuhause hat sich nichts verändert.“ Man selbst ist gewachsen, aber der Alltag ist der gleiche. „Ich bin sehr rebellisch aus der Kur zurückgekommen“, erzählt die Mutter. Sie habe danach deutlich mehr eingefordert – mehr Unterstützung von ihrem Mann, mehr freie Zeit für sich. Für Marie hat sie einen Tipp: „Schreib dir in der Kur eine Liste mit Dingen, die du im Alltag ändern willst. Das hilft.“

Während Marie H. sich von der anstehenden Kur erhofft, wieder durchatmen zu können und neue Kraft zu tanken, hat Nicole W. das bereits geschafft. „Ich bin jetzt, ein halbes Jahr später, soweit, dass ich sagen kann: Ich bin wieder ich selbst“, bilanziert sie. Dass der Erholungseffekt erst einige Wochen oder Monate nach der Kur eintritt, sei nicht ungewöhnlich, erklärt Nadine Belle. Der Veränderungsprozess braucht Zeit, aber die Kur löst ihn aus.

Dankbar für die Kurberatung

Sowohl Nicole W. als auch Marie H. sind dankbar für die Unterstützung, die sie bei der Kurberatung erhalten, denn die Antragstellung kann einige Zeit und Nerven kosten. „Es werden einem manchmal viele Steine in den Weg gelegt“, kritisiert Marie H. Bereits drei Mal habe sie versucht, eine Kinder-Reha für ihren Sohn zu beantragen, doch diese wurde stets abgelehnt. Auch der Kur-Antrag von Nicole W. sei zunächst nicht bewilligt worden, erzählt diese. Gemeinsam mit Nadine Belle habe sie Widerspruch eingelegt – mit Erfolg. „Ohne diese Unterstützung gibt man irgendwann auf“, weiß Marie H. Denn wer sowieso schon am Rande der Erschöpfung ist, hat dafür meist keine Kraft mehr übrig.

Niemand muss sich davor scheuen, die Kurberatung in Anspruch zu nehmen. Die Beratungsgespräche sind vertraulich und kostenlos.

Die Kurberatung bei der Caritas richtet sich an alle Elternteile oder pflegende Angehörige, ist vertraulich und kostenlos. Bedürftige Familien erhalten gegebenenfalls weitere Unterstützung, zum Beispiel bei der Beschaffung von benötigter wetterfester Kleidung oder in Form eines Taschengeldes für Freizeitaktivitäten während der Kur. Auch der gesetzliche Eigenanteil oder die Kosten für den Gepäcktransport zur Klinik können bezuschusst werden. Dazu verwendet die Caritas Spendengelder.

*Namen von der Redaktion geändert.