Die Mittelalter-Rockband Sonor Teutonicus unternimmt im Juni Osnabrück und Georgsmarienhütte einen Streifzug durch die Geschichte und die Sagen des Osnabrücker Lands. Foto: Thomas Wübker up-down up-down In Georgsmarienhütte und Osnabrück Zwei Konzerte zum Friedensjahr: So rocken Sonor Teutonicus das Mittelalter Von Thomas Wübker | 04.06.2023, 09:35 Uhr

Die Band Sonor Teutonicus unternimmt am 16. Juni in Georgsmarienhütte und einen Tag später in Osnabrück Streifzüge durch die Sagen der Region und erforscht, wie diese Gegend von Krieg und Frieden beeinflusst wurde.