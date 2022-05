In dieser Sparkassenfiliale in Osnabrück-Voxtrup schlugen die Täter zu. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt. FOTO: Benjamin Beutler Täter flüchtig Zwei Geldautomaten in Osnabrück-Voxtrup gesprengt Von Henrike Laing | 19.05.2022, 08:12 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter zwei Geldautomaten in einer Bankfiliale in Osnabrück-Voxtrup gesprengt. Die vermutlich drei Täter sind aktuell flüchtig.