„Das geht jetzt schon richtig ins Detail“, sagt Markus Rümke, Angebotsplaner beim ZVM. Nun seien die Ingenieure gefordert, sich Gedanken über den Streckenausbau und den Bau der Stationen zu machen.

„Wir möchten unsere Projekte einen bedeutenden Schritt voranbringen und können so in den kommenden Jahren so weit planen, dass die entsprechenden Entscheidungen zur Umsetzung auf der regionalen und auf der Landesebene getroffen werden können“, bekräftigen der Steinfurter Landrat Thomas Kubendorff, sein Warendorfer Kollege Olaf Gericke sowie der münstersche Oberbürgermeister Markus Lewe in einer Pressemitteilung die gemeinsame Zielrichtung im Münsterland. Mit dem Land müsse mit Blick auf weitere Ausbau- und Bedarfsplanungen dann auch über die weitere Finanzierung gesprochen werden.

Wohl wahr: Denn allein für die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn werden die Investitionskosten – grob geschätzt – auf 29 Millionen Euro veranschlagt. Und bislang genießt das Projekt, um es etwas beschönigend auszudrücken, nicht gerade oberste Priorität. Für den letzten Landesbedarfsplan hatte der ZVM das Projekt zwar angemeldet, es habe aber keine Berücksichtigung gefunden, räumt Rümke ein. Der Bedarfsplan sei aber „schon einige Tage älter“ und werde irgendwann fortgeschrieben. Für diesen Fall wollen die Verantwortlichen offenbar vorbereitet sein. „Dann werden wir die Dinge entsprechend wieder einbringen.“ Wer an solchen Zielen nicht festhalte, werde eine Umsetzung nie erleben, ist Rümke überzeugt.

Die Planungen für die Strecke Osnabrück–Recke sollen über die Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) eingeleitet werden, die Eigentümerin der Bahnanlage ist. „Mit den kommenden Planungsschritten können auch viele noch bestehende Detailfragen geklärt werden. Dabei sollen auch die Anliegergemeinden eingebunden werden“, versichert Landrat Kubendorff, der auch erster stellvertretender Verbandsvorsteher des ZVM ist.

In den Anliegergemeinden der Nordbahn sind die Reaktivierungspläne in der Vergangenheit auf ein geteiltes Echo gestoßen. Während die Gemeinden Westerkappeln, Mettingen und Recke dem Projekt grundsätzlich wohlwollend gegenüberstehen, solange sie nichts bezahlen müssen, lehnt der Rat in Lotte – vor allem mit Blick auf die Anlieger am Strotheweg in Büren – eine Wiederbelebung ab. Westerkappeln poche – wie Mettingen – darauf, dass an den bestehenden, guten Busverbindungen nach Osnabrück – vor allem am Schnellbus S 10 – nicht gerüttelt werde, erklärt Bürgermeister Ullrich Hockenbrink. „Sonst beißt sich der Landrat die Zähne an uns aus.“