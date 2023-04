Markus Krebs tritt im Oktober zweimal im Rosenhof in Osnabrück auf. Foto: Julia Feldhagen up-down up-down Auf den Spuren von Fips Asmussen Zusatzshow von Markus Krebs am 4. Oktober im Rosenhof in Osnabrück Von Thomas Wübker | 30.04.2023, 08:35 Uhr

Markus Krebs ist der aktuell erfolgreichste Witzerzähler Deutschlands. Seine Show am 5. Oktober im Rosenhof in Osnabrück ist ausverkauft. Deswegen gibt es eine Zusatz-Show am 4. Oktober.