Am Samstag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Jets am Flughafen Münster/Osnabrück. Symbolfoto: André Havergo Kollision beim Einparken Zwei Flugzeuge stoßen am Flughafen Münster/Osnabrück zusammen Von Hannah Baumann | 02.05.2023, 16:28 Uhr

Am Samstag sind zwei Flugzeuge am Flughafen Münster/Osnabrück am Boden zusammengestoßen. Dadurch verzögerte sich der Start für die Fluggäste.