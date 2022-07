FOTO: Michael Hehmann Zur Sache Was tun, wenn der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs ist? 13.04.2013, 13:54 Uhr

In der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, wann ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn besondere Wegerechte in Anspruch nehmen darf: Nur wenn Menschenleben in Gefahr ist oder wenn es gilt, schwere gesundheitliche Schäden abzuwenden.