Der Angeklagte Jörg N. beim Prozessbeginn. Er soll 2015 eine Studentin im Klosterwald Loccum ermordet haben. Archivfoto FOTO: Swaantje Hehmann Verhandlung am Landgericht Osnabrück Mutmaßlicher Mord im Klosterwald Loccum: Urteil wird am 10. März erwartet Von Johannes Kleigrewe | 04.03.2022, 13:10 Uhr

Bereits zwei Urteile fielen im Fall der 23-jährigen Studentin, die im September 2015 im Wald am Kloster Loccum im Kreis Nienburg zu Tode kam. Das Landgericht Verden hatten zunächst einen 54-jährigen Angeklagten verurteilt, ehe dieser in einem zweiten Verfahren freigesprochen wurde. Beide Entscheidungen wurden aufgehoben. Im dritten Verfahren in dem Fall, diesmal vor dem Landgericht Osnabrück, wird nun für den 10. März ein Urteil erwartet.