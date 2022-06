FOTO: Friedemann Neuhaus up-down up-down Die Klasse 9d des Ratsgymnasiums möchte das Ebert-Erzberger-Rathenau-Denkmal am Herrenteichswall bekannter machen. Rathenaus Todestag jährt sich am 24. Juni zum hundertsten Mal. Aus Hetze wurde Mord Osnabrücker Schüler produzieren Podcast zum 100. Todestag von Rathenau Von Joachim Dierks | 23.06.2022, 17:25 Uhr

Die Klasse 9d des Ratsgymnasiums in Osnabrück hat sich mit der 100 Jahre zurückliegenden Ermordung Walter Rathenaus am 24. Juni 1922 beschäftigt. Dabei entdeckten sie erstaunliche Parallelen zwischen den Hetzparolen in der Weimarer Republik und dem Hass, der heute in sozialen Netzwerken verbreitet wird. Entstanden ist ein hörenswerter Podcast.