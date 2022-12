Fotos und Video von Gewässern Eisvergnügen in Osnabrück: Hier waren Schlittschuhläufer unterwegs und | 18.12.2022, 16:29 Uhr Von André Havergo Benjamin Beutler | 18.12.2022, 16:29 Uhr

Die Minustemperaturen in der vergangenen Woche haben die meisten Gewässer in Osnabrück zufrieren lassen. Nicht überall war die Eisschicht dick genug, um das Eis zu begehen. Ein Gewässer in Osnabrück lud allerdings zum Schlittschuhlaufen ein.