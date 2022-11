4000 Gäste werden am Donnerstag zum Züchterball in der Osnabrück-Halle erwartet. Foto: Osnabrück-Halle/Shawn Hellmann up-down up-down Die meisten Gäste, die längste Theke Züchterball: In der Osnabrück-Halle findet Donnerstag der größte Ball Norddeutschlands statt Von Wilfried Hinrichs | 22.11.2022, 11:11 Uhr

Er ist angeblich der größte Ball Norddeutschlands: Am Donnerstag, 24. November, wird nach drei Jahren Corona-Pause wieder der Züchterball in der Osnabrück-Halle gefeiert. Ein Fest der Superlative, das immer an einem Donnerstag stattfindet. Warum gerade donnerstags?