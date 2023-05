Die finanzielle Lage des Osnabrücker Zoos wird von Geschäftsführer und Aufsichtsrat unterschiedlich gesehen. Foto: Sebastian Stricker up-down up-down Geschäftsführer geht vorzeitig Busemann-Aus im Zoo Osnabrück: Argumente des Aufsichtsrats auf dem Prüfstand Von Sebastian Stricker | 25.05.2023, 16:45 Uhr

Intransparenz, Vetternwirtschaft, Leugnen von Fehlentwicklungen: Der Aufsichtsrat des Osnabrücker Zoos legt dem vorzeitig scheidenden Geschäftsführer Andreas Busemann einiges zur Last. Was ist dran an den Vorwürfen? Fragen und Antworten.