Neugierige Affen könnten zuschauen Warum sich ein Münsteraner Paar im Osnabrücker Schimpansenhaus das Ja-Wort gibt Von Christoph Beyer | 28.09.2023, 13:45 Uhr Anne Weckbacher und Christoph Papst auf Safari. Foto: Anne Weckbacher

Erstmals können Paare im Osnabrücker Zoo den Bund der Ehe schließen. Ungewöhnlicher Ort der Zeremonie am Samstag, 30. September: das dortige Schimpansenhaus. Mit dabei sind auch Anne Weckbacher und Christoph Papst. Wir haben das Münsteraner Paar gefragt, was das Ja-Wort im Zoo für sie so besonders macht.