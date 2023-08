Personalwechsel auch im Präsidium Nach Aus von Geschäftsführer Busemann: Zoo Osnabrück steht vor großem Umbruch Von Sebastian Stricker | 21.08.2023, 20:00 Uhr Wer wird Nachfolger von Geschäftsführer Andreas Busemann (rechts) im Zoo Osnabrück? Zoopräsident Fritz Brickwedde (links) hofft, diese Frage in Kürze beantworten zu können. Archivfoto: Thomas Osterfeld (1), Jörn Martens (1), Colourbox.de (1) up-down up-down

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den Osnabrücker Zoo-Geschäftsführer Andreas Busemann sieht sich der Aufsichtsrat fast am Ziel. Derweil bahnt sich auch im Kontrollgremium ein personeller Wechsel an. Denn nicht alle Präsidiumsmitglieder der Zoogesellschaft, deren Amtszeit am Dienstag endet, möchten nach den Turbulenzen der vergangenen vier Jahre weitermachen.