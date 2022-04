Wilderer und Jäger machen den Menschenaffen zu schaffen. Ungebremstes Bevölkerungswachstum in Westafrika und die damit einhergehende Ausbreitung der Landwirtschaft und Regenwaldzerstörung nehmen ihnen zudem den Lebensraum. Bestehende Gruppen werden isoliert und können sich nicht mehr außerhalb der Familie fortpflanzen: Die Folge ist Inzucht. So geht auf absehbare Zeit die genetische Vielfalt verloren und die Tiere sterben aus. Europäische Zoos, unter anderem der in Osnabrück, versuchen durch gezielte Nachzucht eine von der Wildbahn unabhängige, überlebensfähige Population aufzubauen und so die Art zu erhalten. Insgesamt leben 150 zuchtfähige Tiere in den Tierparks unseres Kontinents. Ihre Fortpflanzung wird durch das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) professionell koordiniert.

Schimpansen kommen in freier Wildbahn außer in Westafrika auch in Zentralafrika sowie in der Savanne vor. Sie können über 50 Jahre alt werden, etwa so groß wie ein Schulkind, aber mit 90 Kilogramm so schwer wie ein erwachsener Mann. Schimpansen sind Allesfresser und ernähren sich von Blättern, Knospen, Früchten und Fleisch. Außerdem sind sie gute Kletterer. Mit Vorliebe laufen sie auf allen Vieren und stützen sich dabei auf den Fingerknöcheln ab. Sie leben im Familienverband, in dem es sehr temperamentvoll zugeht. Die Freude am Spiel und an harmlosen Neckereien ist stark ausgeprägt. Als Hordenführer fühlt sich das Männchen für den Schutz verantwortlich. Schimpansen eignen sich nicht nur sehr schnell einen großen Erfahrungsschatz an, sie sind auch ausgezeichnete Beobachter und Künstler in der Herstellung selbst gefertigter Werkzeuge.