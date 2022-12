Beim Kauf von Silvesterböllern und -raketen ist Vorsicht geboten, warnt der Osnabrücker Zoll – aus mehreren Gründen. Symbolfoto: Zoll up-down up-down Strafbar und lebensgefährlich Osnabrücker Zoll warnt: Finger weg von illegalen Feuerwerkskörpern Von Sebastian Stricker | 14.12.2022, 12:43 Uhr

Wer an Silvester Böller und Raketen zünden will, achtet am besten schon beim Kauf auf Sicherheit. Keinesfalls sollten Feuerwerkskörper sorglos im Ausland bestellt werden. Darauf macht das Hauptzollamt Osnabrück aufmerksam.