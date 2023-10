Zwölf Unternehmen involviert Osnabrücker Zoll deckt mutmaßlich illegales Firmennetzwerk in der Geflügelbranche auf Von Markus Pöhlking | 11.10.2023, 17:32 Uhr Fahnder des Hauptzollamtes Osnabrück haben am Mittwoch an mehreren Orten zahlreiche Beweise gegen ein Firmennetzwerk gesammelt. Symbolfoto: Hauptzollamt Nordhorn up-down up-down

Hauptzollamt und Staatsanwaltschaft Osnabrück haben offenbar ein illegales Netzwerk von 12 Firmen aus der Geflügelbranche aufgedeckt. In mehreren Landkreisen durchsuchten 430 Zollfahnder am Mittwoch Objekte und sicherten Beweise. Offenbar beschäftigte das Netzwerk Arbeitskräfte in prekärsten Verhältnissen.