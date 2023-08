Wie baue ich eine Bushaltestelle nachhaltig? Wie viel CO2 stoßen verschiedene Verkehrsmittel aus? Wo können in der Stadt Grünflächen angepflanzt werden? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigen sich die Schüler im Pilotprojekt „MineQuartier“. Dabei erfahren sie, wie sich die Zukunft energie- und ressourcenschonend gestalten lässt.

Es sei ein besonderes Projekt, sagt Ferdinand Stebner, der an der Universität Osnabrück gemeinsam mit seinem Team „MineQuartier“ entwickelt hat. Besonders, weil darin drei Bausteine zusammentreffen: das Thema Nachhaltigkeit, das selbstregulierte Lernen – und das Spiel „Minecraft“.

Beim Zocken etwas über Nachhaltigkeit lernen

Computerspielen im Unterricht ist dabei ausnahmsweise erlaubt – wenn auch in etwas abgewandelter Form. Im Spiel wenden die Schüler ihre im Unterricht erworbenen Kompetenzen kreativ an. In dafür umgebauten, virtuellen „Minecraft“-Welten durchlaufen sie verschiedene Module. Zusätzlich erhalten sie eine Lernlandkarte mit fachwissenschaftlichen Informationen und kleinen Aufgaben.

So sieht eine Lernlandkarte aus. Darauf enthalten sind unter anderem der QR-Code zur entsprechenden „Minecraft"-Welt sowie Arbeits- und Reflexionsaufträge. Foto: MineQuartier

Bei „Minecraft“ geht es nicht ums Gewinnen oder Richtig und Falsch, hier ist in erster Linie Kreativität gefragt. „Die Schüler denken dabei automatisch über Quartiersentwicklung nach“, erklärt Stebner. Dass mit dem Spiel ein Bezug zum echten Leben der Lernenden gegeben ist, steht außer Frage. Gerade bei jungen Menschen gilt „Minecraft“ als eins der beliebtesten Spiele überhaupt.

Schüler mit vollem Eifer dabei

Kein Wunder also, dass das Projekt bei den Schülern sehr gut ankam. Das liegt laut Stebner vor allem auch am Neuigkeitseffekt und dem spielerischen Zugang. „MineQuartier“ biete die Möglichkeit, wichtige Inhalte nett zu verpacken. Angesiedelt ist die Unterrichtsreihe im Geographieunterricht.

Für die Schüler der Integrierten Gesamtschule Osnabrück ganz besonders: Bei „MineQuartier" dürfen sie am Tablet spielen und lernen gleichzeitig etwas dabei. Foto: Michèle Ladilov

Das selbstregulierte Lernen ist ein wichtiger Grundpfeiler des Projekts. Das bedeutet: Die Schüler lernen bewusst, eigenverantwortlich und nachhaltig lernen. Sie setzen sich eigenständig Lernziele, wählen Lernstrategien aus und gestalten ihren individuellen Lernprozess selbst. „Wenn du weißt, wie du richtig lernst, dann bleiben die Inhalte auch besser im Kopf“, so beschreibt es Stebner.

Mehr Informationen: Auf einen Blick: Das Projekt „MineQuartier“ größer als Größer als Zeichen Das Pilot-Praxisprojekt wurde von der Universität Osnabrück entwickelt und wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt gefördert. Schüler werden dabei über virtuelle Lernwelten im Online-Spiel „Minecraft“ an das Thema „Energie- und ressourcenschonende Quartiersentwicklung“ herangeführt. Aktuell befindet sich das Projekt in der Evaluationsphase. Projektstart: 1. November 2021

Projektstart an den Schulen: März 2023

voraussichtliches Projektende: April 2024

Kernziele des Projekts: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz, Transfer, selbstreguliertes Lernen

Zielgruppe: siebte bis neunte Jahrgangsstufe

Antragsteller: Prof. Dr. Ferdinand Stebner, Prof. Dr. Christian Reintjes, Melanie Trypke

Operative Projektleitung: Alina Liska

Schulung der Medienkompetenz

In Zeiten von Social Media, ChatGPT und der Diskussion um Handys im Unterricht spielt die Medienkompetenz auch in der Schule eine immer wichtigere Rolle. Man könne nicht früh genug damit anfangen, junge Menschen entsprechend für einen selbstregulierten Medienkonsum zu sensibilisieren. Das Projekt ist laut Stebner dafür ein guter Schritt.

Beim Spiel „Minecraft" geht es in erster Linie darum, Blöcke zu platzieren und Welten zu erkunden. Die Kommunikations- und Werbeagentur „Die Etagen" hat es für die Schüler so umgebaut, dass diese sich darüber mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz auseinandersetzen können. Foto: MineQuartier

Damit das Ganze auch funktioniert, haben Experten aus den Bereichen Schulpraxis, Gaming, Geographiedidaktik, Stadtplanung und Transfer zusammengearbeitet. Für die Lehrkräfte gab es vorab entsprechende Fortbildungen.

Veröffentlichung des Pilotprojekts im nächsten Jahr

Durchgeführt wurde das Pilotprojekt an drei ausgewählten Schulen, darunter auch die Integrierte Gesamtschule Osnabrück. Die Ergebnisse sollen im Frühjahr nächsten Jahres veröffentlicht und für interessierte Lehrkräfte frei zugänglich gemacht werden. Für Stebner und sein Team schwinge bei ihrer Arbeit immer auch ein übergeordnetes Ziel mit: Bildung ein Stück besser zu machen.