Der Zirkus Charles Knie gastiert in Osnabrück. Mit dabei ist unter anderem Quincy Azzario mit ihrer Handstand-Akrobatik in den Wasserfontänen. Foto: André Havergo Noch bis Montag in der Stadt Zirkus Charles Knie begeistert mit Wasserspektakel in Osnabrück – aber nicht nur Von Arlena Schünemann | 26.04.2023, 21:49 Uhr

Der Zirkus ist in der Stadt: Noch bis Montag, 1. Mai, gastiert der Zirkus Charles Knie an der Halle Gartlage in Osnabrück und verspricht eine „Show, die alle Sinne flutet“. Nass wurde es tatsächlich bei der Nachmittagspremiere am Mittwoch – zur Freude der Zuschauer.