Die damals 36-jährige Lehrerin hatte ihn im Mai 2009 angezeigt. Im ersten Verfahren vor dem Amtsgericht wurde der Hausmeister wegen sexueller Nötigung zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er war zu der Zeit 56 Jahre alt und verlor seinen Arbeitsplatz an einer Osnabrücker Grundschule. Dort soll er die Lehrerin in einem Klassenraum auf ein Sofa gezogen, ihr unter das T-Shirt und in die Hose gefasst haben. All das streitet er ab.