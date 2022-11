Wer hat etwas gesehen? In Osnabrück und Belm wurde in vier Wohnungen eingebrochen. Symbolfoto: dpa/Philipp von Ditfurth up-down up-down Vier Einbrüche an einem Tag Polizei sucht Zeugen: Einbruchserie in Osnabrück und Belm Von Johannes Kleigrewe | 23.11.2022, 12:31 Uhr

Auch das Tageslicht schreckte die Täter nicht ab: Am Dienstag, 22. November, brachen Unbekannte in vier Wohnungen in Belm und Osnabrück ein. Für einen der Täter gibt es eine Beschreibung. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.