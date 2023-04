Beim Osnabrücker Ordnungsamt will man prüfen, ob die beiden Hunde als gefährlich einzustufen sind. Symbolfoto: dpa/Phillipp Schulze up-down up-down Birger Siebrasse war vor Ort Zeuge widerspricht: „Hunde haben die beiden Polizisten in Osnabrück nicht angegriffen“ Von Anke Schneider | 21.04.2023, 13:30 Uhr

Am Mittwochnachmittag kam es in einem Wohnhaus in der Meller Straße zu einem brisanten Zwischenfall. Zwei Kampfhunde sollen zwei Polizisten angegriffen haben, die eine Zeugenbefragung durchführen wollen. „Das stimmt so nicht“, sagt Birger Siebrasse, der vor Ort war.