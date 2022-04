Ursprünglich war er mit 28 Metern der höchste Befestigungsturm der Stadt, der an zwei Seiten geöffnet war. Die Wachen durchschritten ihn bei ihrem Dienst und konnten sich hier in der kalten Jahreszeit an einer Kohlenpfanne aufwärmen. Heute ist diese Etage einer kleinen Wachstube nachempfunden. Kanonen kamen früher nicht zum Einsatz. Dafür sind die Schießscharten in der mächtigen Wand zu klein.