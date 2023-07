Die Polizei in Osnabrück wurde zu einem Unfall im Stadtteil Dodesheide gerufen. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Von Auto angefahren Osnabrück: Zehnjähriger Junge bei Unfall in der Dodesheide schwer verletzt Von Marcus Alwes | 19.07.2023, 10:02 Uhr

Ein zehnjähriger Junge ist nach einem Unfall im Osnabrücker Stadtteil Dodesheide schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. An dem Zusammenstoß in Höhe Ickerweg/Bierbaumsweg war nach Polizeiangaben auch ein 24-jähriger Autofahrer beteiligt.