Unter dem Namen „Canto Andaluso“ bot das italienische Paar Annamaria Gelao und Filippo Rizzuto bei ihrem bereits dritten Gastspiel in Osnabrück andalusische Poesie und Gitarrenmusik. Dabei vermochten die Schauspielerin und der römische Gitarrist, der zum Stammorchester des Filmmusikkomponisten Ennio Morricone gehört, Lesung und Konzert gekonnt und virtuos miteinander zu verschmelzen.

In sieben Szenen und einer guten halben Stunde rezitierte Annamaria Gelao ebenso stimmkräftig wie mimisch und gestisch ausdrucksstark melancholisch bis dramatisch, von ihrem Partner mit überwiegend sanft, aber entschlossen gezupfter Gitarre musikalisch illustriert, die Lebensgeschichte des Esels Platero, „klein, haarig und weich“ mit Augen so schön wie „Rosen aus Andalusien“, wo „im Frühjahr die Landschaft ein einziges Fest ist“. Die schrieb Literatur-Nobelpreisträger Juan Ramon Jimenez im Jahre 1914 in 138 „nackten“ poetischen Bildern nieder, von denen 1960 einige durch den italienischen Komponisten Mario Castelnuovo Tedesco kongenial vertont worden sind.

Nach der Pause musste Platero, der „auf einer Wiese im Himmel weidet“, die Bühne verlassen zugunsten einer Handvoll Gedichte des andalusischen Schriftstellers Federico Garcia Lorca, die mit Kompositionen des Pianisten Isaac Albeniz – mit viel Timbre transferiert für die Gitarre – musikalisch umrahmt und zum Teil auch unterlegt wurden.

Eröffnet wurde der lyrisch-musikalische Reigen mit den im Vokalstil des Flamenco vorgetragenen „Sechs Saiten der Gitarre“, gefolgt von einer zu Tode betrübten „Romanze vom Mond“ und abgeschlossen mit einem „kurzen Gedanken zu Leid und Liebe“ sowie einer kleinen Zugabe „unerwarteter Liebe“, die von DIGOS-Präsidentin Claudia Imig ins Deutsche übersetzt wurde. Dass alles andere in italienischer Sprache vorgetragen wurde, tat dem zauberhaften Zweiklang von Musik und Poesie nur wenig Abbruch.