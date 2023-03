Zauberei und Entertainment bietet Pit Hartling am 25. März in Osnabrück. Foto: Jonas Ratermann up-down up-down Show in der Lagerhalle Zauberer Pit Hartling „wirkt Wunder“ am 25. März in Osnabrück Von Thomas Wübker | 14.03.2023, 19:45 Uhr

Aus der „Champions League der Zauberkunst“ kommt Pit Hartling am 25. März in die Lagerhalle in Osnabrück.