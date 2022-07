Wenn der Zahn drückt, ist er da: Seit 25 Jahren kommt Dr. Siegfried Kottmann auf Wunsch ins Haus am Lechtenbrink. Eine Zusammenarbeit wie die zwischen dem Zahnarzt aus Wissingen und der Alten- und Pflegeeinrichtung im benachbarten Jeggen ist keine Seltenheit. Viele Zahnärzte führen kleinere Behandlungen in den jeweiligen Altenheimen am Ort durch.

Insgesamt sei die Zahngesundheit bei alten Menschen heute besser als sie es noch vor Jahren war, sagt der Zahnarzt. Weitaus häufiger als früher könne das natürliche Gebiss wenigstens zum Teil erhalten werden. Eine Vollprothese, bei Senioren ehedem fast schon die Regel, werde immer seltener benötigt. Da sich jedoch die eigenen Zähne nun einmal nicht wie „die Dritten“ mit einer Sprudeltablette über Nacht im Glas reinigen lassen, werde die Beibehaltung der Mundhygiene im Alter umso wichtiger. Und schwieriger. „Die Mobilität und das gute Sehen lassen nach, die Feinmotorik kann eingeschränkt sein, und man ist auf fremde Hilfe beim Zähneputzen angewiesen“, erklärt Zahnärztin Dr. Brigitte Brunner-Strepp vom Team Zahngesundheit des Gesundheitsdienstes. Oliver Ellebrecht, Bereichsleiter Pflege im Haus am Lechtenbrink, kennt die Problematik: Etwa ein Viertel der Bewohner der Einrichtung könne die tägliche Zahnpflege noch selbst bewältigen, die anderen seien auch auf die Hilfe des Pflegepersonals angewiesen. Die Zahl spiegele die Bewohnerstruktur wieder, die sich in den Heimen massiv verändert habe. „Inzwischen betreuen wir viele Demenzpatienten, die zwar körperlich noch in der Lage wären, die Zähne zu putzen, die es aber kognitiv nicht bewältigen und jedes Mal aufs Neue angeleitet werden müssten. Ganz zu schweigen von den Palliativpatienten“, erläutert Ellebrecht. Für diejenigen, deren Zahnpflege vom Pflegepersonal übernommen werde, stünden entsprechend der gesetzlichen Vorgaben dafür jeweils fünf Minuten zur Verfügung. Die Häufigkeit dieser Anwendung richte sich nach dem, was der Patient bislang gewohnt gewesen sei und werde dann in den differenzierten Pflegeplan eingetragen. „Zahnpflege und Mundhygiene gehören zur Ausbildung der examinierten Altenpfleger. Hausintern werden auch die Pflegehelfer weitergebildet“, sagt Ellebrecht. Dennoch: Prophylaxe-Behandlungen und professionelle Zahnreinigungen sind im Plan nicht vorgesehen. Und so beschränken sich die zahnärztlichen Behandlungen vor Ort zumeist auf Korrekturen am Zahnersatz und auf geringfügige Eingriffe. Hierzu nimmt Kottmann das kleine Besteck, die Zahntechnikermaschine und Abdruckmaterial mit ins Altenheim. Für größere Maßnahmen fehlt es vor Ort an Gerätschaften, hierfür müssen sich die Patienten in die Praxis bemühen.