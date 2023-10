Radrennen rauscht durch die Stadt Münsterland Giro startet vor vielen Zuschauern in Osnabrück Von Thomas Wübker | 03.10.2023, 15:05 Uhr Die Startflagge für den Münsterland Giro senkte beim Start vor dem Rathaus in Osnabrück Oberbürgermeisterin Katharina Pötter. Den Startschuss feuerte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Johannes Hartig ab. Foto: Thomas Wübker up-down up-down

Trotz dunkler Wolken und einer Unwetterwarnung kamen am Dienstag zahlreiche Menschen zum Auftakt des Münsterland Giros auf dem Marktplatz in Osnabrück. Auch prominente Radprofis fühlten sich in der Friedensstadt wohl.