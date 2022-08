50 bis 60 Störche haben es sich auf einem Acker in Borgloh bequem gemacht. FOTO: Martin Beermann up-down up-down Ornithologe erklärt Warum gerade so viele Störche in der Region Osnabrück rasten Von Raphael Steffen | 10.08.2022, 05:45 Uhr

In den vergangenen Tagen erreichten unsere Redaktion immer wieder Fotos und Nachrichten von Lesern, die eine ungewöhnlich große Anzahl an Weißstörchen auf Äckern oder Dächern ausgemacht haben. Wo kommen die nur alle auf einmal her?