Foto: Andre Havergo
Neuer Ort, neue Zeit Zahlreiche Standplätze für Osnabrücker Nachtflohmarkt 2023 noch frei Von Jörg Sanders | 05.04.2023, 09:19 Uhr

Am Samstag, 29. April, findet in diesem Jahr der Nachtflohmarkt in Osnabrück statt – erstmals rund um Rathaus und Dom. Anders als früher waren nicht fast alle Plätze sofort nach Reservierungsbeginn schon wieder vergeben. Vielmehr sind noch viele frei.