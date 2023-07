Martina Dannert, Leiterin der Stadtbibliothek Osnabrück, mit dem Buch „Wege zum Frieden“. Der Titel ist Teil der Literatur-Challenge der Stadtbibliothek zum Jubiläumsjahr „375 Jahre Westfälischer Friede“. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Ausleihrenner, Mahngebühren, Tonies Mehr als nur Bücher: Die Osnabrücker Stadtbibliothek im Check Von Cornelia Achenbach | 23.07.2023, 10:15 Uhr

Welche Bücher werden am häufigsten in der Stadtbibliothek Osnabrück ausgeliehen? Wie oft geht ein Buch verloren? Und was ist neben Büchern noch gefragt? Bibliotheksleiterin Martina Dannert gewährt einen Blick hinter die Kulissen.