Tobias Gawrisch ist im neuen Fressnapf zu Gast. Er betreibt seit 2013 Aquascaping, sein Youtube-Kanal „Aquaowner“ ist mittlerweile der größte deutschsprachige Youtube-Kanal zum Aquascaping. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Landschaften im Aquarium Youtube-Star Tobias Gawrisch zeigt in Osnabrück, wie „Aquascaping“ funktioniert Von Michael C. Goran | 06.03.2023, 09:06 Uhr

Für ein besonderes aquaristisches Erlebnis sorgte Youtube-Star Tobias Gawrisch in der neuen „Fressnapf“-Filiale an der Hannoverschen Straße in Osnabrück. Vor 50 Interessierten zeigte der „Aquascaping“-Experte am Samstagnachmittag, wie Landschaftsgestaltung unter Wasser funktioniert.