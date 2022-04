Die Band Young Rebel Set ist das nächste große Ding aus England. Dabei spielen sie einfach nur melodiöse Songs, die ein wenig an The Pogues, etwas an Maximo Park erinnern und viel eigenen Charakter besitzen.Am Samstag sind sie in der Kleinen Freiheit in Osnabrück.

Dank des Internets wurde Young Rebel Set in Deutschland bekannt. Eine E-Mail aus Basel ging nach Köln, von da aus nach Berlin und schließlich nach Hamburg. Der Inhalt war derselbe: Der Verfasser schwärmte von dieser britischen Band. Also setzte sich Tomte-Sänger und Label-Chef Thees Uhlmann in ein Flugzeug nach Newcastle, wo er die Band unter Vertrag nahm und nach Deutschland brachte. Hier ist sie nun.

Samstag, Kleine Freiheit, Osnabrück, 20 Uhr, Eintritt: 18 Euro, Tel. 0541/ 7607780.

Folkmusik vom Feinsten

Mit 20 Instrumenten stürmt die Bramscher Folk-Gruppe An Rinn am Samstag die Bühne des Ruller Hauses.

Zum Programm der Folk-Veteranen gehört A-cappella-Gesang ebenso wie Lieder aus Irland, Balladen aus Schottland, Coal Mining Songs aus Wales, Bluegrass-Picking aus den USA und ab und zu ein Stück skandinavischer Spielmannsmusik. Wer sich schon am späten Nachmittag auf die Musik von An Rinn einstimmen möchte, kann ab 17 Uhr für 38 Euro am „Whiskytasting“ teilnehmen.

Samstag, Ruller Haus, Wallenhorst, 20 Uhr, Eintritt: 12 Euro, Tel. 05407/ 8137750.