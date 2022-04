Der Schüler und Gitarrist Erik Halilaj zeigt das Plakat fürs Yellow and Blue-Festival. FOTO: André Havergo Für eine Zukunft ohne Krieg Yellow & Blue-Festival für die Ukraine am 23. April in Osnabrück Von Thomas Wübker | 06.04.2022, 10:59 Uhr

„Wie kann ich Kindern den Krieg erklären?“, fragte sich die Musik-Pädagogin Linda Effertz nach dem Ausbruch des Gemetzels in der Ukraine. Sie hatte eine Idee, und kurze Zeit später nahm diese Eingebung Fahrt auf. Daraus ist das Yellow & Blue-Festival entstanden, bei dem am 23. April auf dem Domvorplatz in Osnabrück Musik für Kinder und junge (und junggebliebene) Erwachsene zu hören ist. Dazu werden in der Innenstadt Spenden für Menschen aus der Ukraine gesammelt.