„Die Anrainer“ sind eines der 24 Teams, die zur langen „Besser Wissen Nacht“ in der Lagerhalle angetreten sind. Foto: Markus Bruns up-down up-down XXL-Quiz bis zwei Uhr morgens Die lange „Besser Wissen Nacht“ in der Lagerhalle – der Abend mit dem Team „Die Anrainer“ Von Markus Bruns | 21.05.2023, 15:01 Uhr

Beim schnell ausverkauften Quiz-Marathon in der Osnabrücker Lagerhalle traten 24 Teams gegeneinander an. Ein generationenübergreifendes Rate-Ereignis, bei dem Spaß und Wettkampf Hand in Hand gingen.