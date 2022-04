Zwölf Jahre Altersunterschied trennen die Brüder. Heinz Rudolf kam 1956 im Flüchtlingslager Espelkamp zur Welt. Von dort führte der Weg die Familie aus der Niederlausitz an die Hase, wo Rolf-Ulrich 1968 geboren wurde. „Meinen Namen hat mein Bruder für mich ausgesucht“, sagt der Historiker, Politikwissenschaftler und Jurist. Inwieweit die Eltern der beiden daran mitgewirkt haben, ist nicht überliefert.

Der Altersunterschied eint die beiden aber auch. Eifersucht habe es nie untereinander gegeben, eher ein liebevolles Miteinander, soweit das eben möglich war. Als Rolf-Ulrich noch ein Kind war, ist sein älterer Bruder zuhause ausgezogen. „Er hat mich aber immer auf rüh-rende Weise unterstützt“, erinnert sich Rolf-Ulrich. Und auch umgekehrt sei das so gewesen. So sei er ein ums andere Mal bei Konzerten seines Bruders dabei gewesen – oft zusammen mit seinen Eltern. Außerdem hat Rolf-Ulrich in dem Video zu „Tohuwabohu“ den jungen Heinz Rudolf gemimt und ist darin mit seinem Bruder zu sehen.

Auch wenn der Kontakt heute eher sporadisch sei, das Interesse aneinander sei immer da, sagen beide in getrennten Gesprächen mit unserer Zeitung.

Heinz Rudolf Kunze sitzt derzeit in Hannover und freut sich: „Ich bin gerade fassungslos über die beste Kritik meines Lebens im ,Rolling Stone‘“. Die Rezension gilt dem neuen Album „Räuberzivil“, das der Musiker am 7. September mit der Gruppe „Verstärkung“ veröffentlicht. Außerdem bereitet er ein neues Album unter seinem Namen vor, das im April in Island eingespielt werden soll.

1985 erschien seine Single „Dein ist mein ganzes Herz“, und erzielte wenig später Goldstatus. Bis heute hat er 22 Studioalben veröffentlicht, er schreibt auch für andere Musiker, wie Hermann van Veen, und ist als Journalist und Schriftsteller unterwegs.

„Mein musikalisches Initial hatte ich in Osnabrück“, sagt Heinz Rudolf Kunze, der mit acht Jahren Klavierunterricht erhielt. Später brachte er sich selbst das Gitarrenspiel bei und besuchte mit Vorliebe den Hyde Park.