Karten für die spielerische Verbesserung der Sprachkompetenz: Projektleiterin Christina Noack stellt die über vier intensive Jahre entwickelten Arbeitsmaterialien vor. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Sprachbildung für Grundschüler Osnabrücker „wortreich“-Projekt präsentiert vielseitig einsetzbare Lernmaterialien Von Matthias Liedtke | 28.04.2023, 15:27 Uhr

Vier Jahre in vier Schulen: Was ist herausgekommen beim Sprachbildungsprojekt „wortreich“? Es war zum Schuljahr 2018/19 angetreten, um allen Grundschulkindern unabhängig von ihren jeweiligen individuellen Voraussetzungen geeignete Mittel und Wege an die Hand zu geben, ihren Wortschatz und ihre Sprachkompetenz zu stärken.