Die Workshops finden jeweils in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr in der „Tiny Library“, das ist ein kleines Holzhaus im Lesegarten der Stadtbibliothek, Markt 1, statt. Für Snacks und Getränke ist gesorgt.



Die Veranstaltungsreihe startet am Samstag, 11. November, mit der Journalistin Catharina Peters. Sie zeigt die Bandbreite journalistischen Schreibens.

Am Samstag, 18. November, geht es um Drehbücher. Mark Mathew, der einen Film über das Buch „Der schwarze Obelisk“ von Erich Maria Remarque realisiert hat, zeigt wie’s geht.

Am Samstag, 25. November, entstehen gemeinsam mit dem Autor James Sullivan Fantasy-Geschichten. Und am Samstag, 2. Dezember, geht es um das Thema „Songwriting“. Victoria Semel von der Band „Days of Wind and Roses“ leitet an diesem Tag den Workshop.

Am Samstag, 9. Dezember, ist schließlich Tobias Krejtschi aus Hamburg zu Gast, der einen klar erkennbaren, ausdrucksstarken Illustrationsstil pflegt. Mit ihm gemeinsam entstehen Cover für die jeweiligen Lieblingsbücher der teilnehmenden Jugendlichen.

Für die Schreibworkshops sollte jeder sein Lieblingsschreibwerkzeug mitbringen: einen Stift, einen Füller, einen Laptop oder ein Tablet.

Wer am Workshop Buchillustration teilnimmt, braucht sein Lieblingsbuch, einen Spitzer, einen Radiergummi, Bleistifte, ein Lineal, Pinsel, Wasserfarben und Buntstifte.

Die Schreibworkshops finden mit Unterstützung der „FROMM Stiftung – Institut für kulturelle Leitformen“ statt.

Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Anzahl an Plätzen, die Gruppengröße ist auf maximal zwölf Personen begrenzt, bittet die Stadtbibliothek um verbindliche Anmeldung unter Tel.: 0541/323 2007 oder E-Mail: info-stadtbibliothek@osnabrueck.de.