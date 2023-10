Ursache noch unbekannt Wohnung brennt am Donnerstagmorgen in Osnabrück Von Catharina Peters | 19.10.2023, 07:15 Uhr Die Feuerwehr löscht am Donnerstag einen Brand in Osnabrück. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down

In Osnabrück im Stadtteil Widukindland ist am frühen Donnerstagmorgen eine Wohnung in Brand geraten. Einsatzkräfte sind vor Ort.