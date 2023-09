WGO in Osnabrück schlägt Alarm Wohnungsbaugenossenschaft: „Wenn es so bleibt, stoppen wir den Neubau“ Von Jean-Charles Fays | 09.09.2023, 07:00 Uhr Diese Neubauten mit insgesamt 56 Wohnungen am Blumenesch hat die WGO Ende 2022 in der Osnabrücker Wüste fertiggestellt. Die Wohnungsbaugenossenschaft hatte Glück, dass die Ausschreibungen für dieses Projekt schon vor der starken Baukostenexplosion gelaufen waren. Foto: André Havergo up-down up-down

Die Wohnungsbaugenossenschaft Osnabrück (WGO) schafft bereits seit mehr als 70 Jahren Wohnraum in der Stadt, doch so schlecht wie jetzt waren die Rahmenbedingungen noch nie. Der Chef des Osnabrücker Wohnungsunternehmens, Thomas Droit, stellt heraus: „Wenn die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie sind, dann müssen wir den Neubau für die kommenden Jahre komplett stoppen.“