„Zuhause im Zentrum" Wohnen in der Osnabrücker City: So will die Stadt Anstöße geben Von Rainer Lahmann-Lammert | 20.01.2023, 06:00 Uhr

In der Innenstadt wohnen – dafür gibt es noch Potenzial. Die Stadt will mehr Menschen diesen Lebensraum nahebringen. An alle, die sich für urbane Wohnformen interessieren, richtet sich die Veranstaltungsreihe „Zuhause im Zentrum“ mit Filmabenden und Stadtspaziergängen. Sie startet am 24. Januar 2023.