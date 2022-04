„Die ersten Baugenehmigungen sind schon erteilt“, sagt Fachdienstleiter Holger Clodius vom Fachbereich Städtebau. Entlang der beiden noch nicht wahrnehmbaren Straßen sollen hochwertige Wohnhäuser in zwei- bis dreigeschossiger Bauweise entstehen. Zu Verzögerungen war es gekommen, weil die Firma Hochtief auf die Option verzichtet hatte, sechs Grundstücke auf dem Depotgrundstück zu bebauen. In einem zweiten Vergabeverfahren wurden sie an neue Investoren vergeben. Darunter sollen auch Privatleute sein, die dort selber einziehen wollen. Auf dem 1,6 Hektar großen Areal südlich der Augustenburger Straße sind einzeln stehende Stadtvillen vorgesehen.