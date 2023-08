Wer hat Anspruch auf eine Sozialwohnung in der Region Osnabrück?

Wozu benötigt man einen Wohnberechtigungsschein?

Benötigt wird ein Wohnberechtigungsschein (WBS) immer dann, wenn man in eine nach dem niedersächsischen Landeswohnraumbauprogramm geförderten Wohnung einziehen möchte, für die noch eine Mietpreisbindung besteht. Sprich: in eine Sozialwohnung.

Wer stellt Wohnberechtigungsscheine aus?

In Niedersachsen sind für die Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen die Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Im Jahr 2022 hat der Kreis laut Kreissprecher Burkhard Riepenhoff 208 Wohnberechtigungsscheine ausgestellt.

Wo gibt es geförderte Mietwohnungen mit laufender Zweckbindung?

Wohnungen Altenwohnungen Bad Essen 1 42 Bad Iburg - 25 Bad Laer 4 45 Bad Rothenfelde - - Belm - - Bissendorf - - Bohmte - 18 Bramsche 30 78 Dissen 24 22 Georgsmarienhütte 123 67 Glandorf - - Hagen - 39 Hasbergen 14 12 Hilter - - Ostercappeln 5 27 Samtgemeinde Artland 124 59 Samtgemeinde Bersenbrück 66 46 Samtgemeinde Neuenkirchen - - Wallenhorst - 36

Wo gilt der Wohnberechtigungsschein?

Ein Wohnberechtigungsschein gilt landesweit. Das heißt aber auch: Wer in einem anderen Bundesland - zum Beispiel in Lotte - eine Sozialwohnung beziehen will, muss sich von den dortigen Behörden einen WBS ausstellen lassen.

Habe ich mit einem Wohnberechtigungsschein Anspruch auf eine Sozialwohnung?

Nein. Der WBS ist zwar Voraussetzung, um eine Sozialwohnung anmieten zu können, ein Anspruch auf Zuteilung von mietpreisgebundenen Wohnraum gibt es aber auch für WBS-Inhaber nicht.

Welche Unterlagen werden benötigt?

Neben den Einkommensnachweisen werden ein Ausweisdokument, sowie gegebenenfalls die Geburtsurkunden der Kinder, eine Heiratsurkunde und – so vorhanden – ein Schwerbehindertenausweis benötigt.

Wo liegen die Einkommensgrenzen in Niedersachsen?

Aktuell liegen die Netto-Einkommensgrenze nach dem Niedersächsischen Wohnraum- und Wohnquartierfördergesetz für einen Ein-Personenhaushalt bei 17.000 Euro, für einen Zwei-Personenhaushalt bei 23.000 Euro und für Alleinerziehende mit einem Kind bei 26.000 Euro. Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich die Einkommensgrenze um 3.000 Euro.

Wie lange ist ein Wohnberechtigungsschein gültig?

Der WBS gilt ein Jahr.

Wie groß darf die Wohnung sein?

Die Maximalgröße beträgt laut Riepenhoff für Alleinstehende 50 Quadratmeter, für zwei Personen 60 Quadratmeter, für drei Personen 75 Quadratmeter und für jede weitere Person zusätzlich 10 Quadratmeter.

Können auch Studenten einen Wohnberechtigungsschein beantragen?

Ja, sofern alle Voraussetzungen erfüllen würden, betont Riepenhoff.

Ist eine Sozialwohnungs-Wohngemeinschaft möglich?

Jein: Bei entsprechend geförderten Wohnungen sei dies denkbar, bleibt Riepenhoff vage. Das Problem: Das Gesetz sieht vor, dass die Bewohner einer Sozialwohnung einen Haushalt bilden. Das wiederum setzt bei Erwachsenen in der Regel Ehe, Lebenspartnerschaft oder zumindest eine „auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft“ voraus. Während bei zwei Personen die Behörde noch annehmen könnte, dass es sich genau darum handelt, dürfte dies ab drei nicht verwandten Erwachsenen nur schwer glaubhaft zu machen sein. Außerdem ist eine Untervermietung bei Sozialwohnungen laut Riepenhoff ohnehin ausgeschlossen.

Müssen die Nachweise regelmäßig erneuert werden?

„Eine Erneuerung ist bei bestehenden Mietverhältnissen nicht notwendig“, erläutert Riepenhoff. Das gilt auch bei einer Trennung, wenn ein gemeinsamer Wohnberechtigungsschein bestand. Auch eine Meldung über geänderte Einkommensverhältnisse sei bei einem bestehenden Mietverhältnis nicht erforderlich