24 Wohnungen bietet das Wohnprojekt am Wissenschaftspark, das sich vom äußeren Erscheinungsbild an die Rahmenbedingungen des Standortes anpasst. FOTO: Tom Bullmann up-down up-down Nutzungsänderung bei Mobilitätswende „Wohnen am Wissenschaftspark“ mit Wohnbaupreis Osnabrück ausgezeichnet Von Tom Bullmann | 09.08.2022, 15:27 Uhr

Innovative Ideen bei der Konzeption eines Gebäudekomplexes an der Friedrich-Janssen-Straße führten dazu, dass dem „Wohnen am Wissenschaftspark“ ein Wohnbaupreis Osnabrück 2022 verliehen wurde. Der Clou des Gebäudes: Sollte es zu einer Mobilitätswende kommen und sollten die Bewohner dann auf ihr Automobil verzichten, kann die ebenerdige Parkebene in Wohnraum umgewandelt werden.