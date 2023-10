Jahr eins nach Marguerite Donlon Dance Company am Osnabrücker Theater: Was wollen Britta Horwath und Laszlo Nyakas? Von Christine Adam | 06.10.2023, 06:14 Uhr Probe der Dance Company Theater Osnabrück – mit dem Choreografenpaar Igor Bacovich und Iratxe Ansa. Foto: Swaantje Hehmann/ Theater Osnabrück up-down up-down

Eine neue Tanztechnik, die „Metamorphosis Method“, musste die Osnabrücker Dance Company erlernen, um mit dem Stück „Breathless – Portrait of an Artist“ in die Spielzeit starten zu können. Wie stellt sich das neue Leitungsteam aus Britta Horvath und Laszlo Nyakas die Tanzarbeit vor?