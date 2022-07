Der Blick auf die Erhebung der Stadt offenbart bis kurz vor Ende der Liste ein mehr oder weniger ausgewogenes Verhältnis zwischen Anmeldungen und Aufnahmen an den Schulen. Doch ganz unten sind die beiden Gesamtschulen aufgeführt – und die Zahlen lassen auf Frust für 181 abgewiesene Schüler schließen. Wo sie geblieben sind, erläutert Stadträtin Rita Maria Rzyski so: „Die Wanderbewegungen sind bereits abgebildet.“ Das heißt: Die Abgewiesenen erhöhen die Zahl der Fünftklässler an den anderen Schulen.

Gymnasialempfehlung

Ob sie kooperativ arbeitet wie im Schinkel oder integrativ wie in Eversburg: Die Beliebtheit der beiden Gesamtschulen hat im Vergleich zu 2011 noch weiter zugenommen. 333 Schüler wollten in diesem Jahr in den Schinkel; im vergangenen Jahr waren es 275 – doch nur 206 erhielten dort einen Platz. Für die IGS Eversburg meldeten sich dieses Jahr 195 Schüler an. 55 mussten für das Schuljahr 2012/13 abgewiesen werden, im vergangenen Jahr nur sieben Schüler.

Von den neuen Fünftklässlern der Gesamtschule Schinkel hatten in der Grundschule 106 die Empfehlung für eine Gymnasiallaufbahn erhalten, also etwa die Hälfte. In der IGS Eversburg sieht es etwas anders aus: Dort war 48 der 141 aufgenommenen Schülern die Reife fürs Gymnasium attestiert worden – immerhin gut einem Drittel.

Das Gymnasium Carolinum nimmt 132 neue Fünftklässler auf, das Ratsgymnasium 140, das Gymnasium „In der Wüste“ 137, das Graf-Stauffenberg-Gymnasium 74 – und damit alle, die sich angemeldet haben. Das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium nimmt 76 neue Schüler auf, drei weniger als Anmeldungen vorlagen. Die Gymnasien in kirchlicher Trägerschaft mussten manchem Bewerber mehr absagen: Die Angelaschule nimmt 117 von 122 angemeldeten Schülern auf, die Ursulaschule 139 von 162. Niemandem von ihnen hatten die Grundschullehrer eine Realschulempfehlung ausgesprochen, während dies bei den Gymnasien in städtischer Trägerschaft durchaus der Fall ist – in jeweils etwa 20 Fällen.

Auch die Haupt- und Realschulen in kirchlicher Trägerschaft haben nicht alle Schüler aufgenommen. Die Domschule sagte 155 Schülern zu, 54 Bewerber erhalten dort keinen Platz. Die Thomas-Morus-Schule nimmt 109 Fünftklässler auf und sagte 16 Bewerbern ab.

Die Hauptschule Innenstadt zählt für das neue Jahr 37 neue Fünftklässler, die Felix-Nussbaum-Hauptschule 68. Die Zahl der Bewerber und der Aufgenommenen ist in beiden Fällen identisch. Das ist auch bei den Realschulen überwiegend der Fall: Die Bertha-von-Suttner-Realschule nimmt 73 Kinder auf, die Möser-Realschule 43 und die Erich-Maria-Remarque-Realschule 42. Nur die Wittekind-Realschule hat 18 Schüler abgewiesen und nimmt 60 auf.