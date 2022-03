Die Ausstellung zum Konzentrationslager Mauthausen findet im Rahmen der „Woche der Brüderlichkeit“ derzeit in der Osnabrücker Katharinenkirche statt. FOTO: Marko Zink Für Fair Play, gegen Rassismus „Woche der Brüderlichkeit“ wird am Sonntag in Osnabrück eröffnet Von Arlena Janning | 02.03.2022, 16:19 Uhr

Seit 70 Jahren organisieren die Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit eine bundesweite „Woche der Brüderlichkeit“. In diesem Jahr wird die Aktionswoche in Osnabrück eröffnet und durch ein ganzjähriges Rahmenprogramm in Stadt und Landkreis begleitet.