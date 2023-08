Papierrezept wird ersetzt So klappt das E-Rezept in der Region Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 14.08.2023, 16:09 Uhr Noch gibt es viele Probleme mit dem E-Rezept. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa up-down up-down

In ersten Apotheken in unserer Region kann das ärztliche Rezept bereits digital über die Krankenkassenkarte abgerufen werden. Allerdings gibt es so viele Probleme, dass das E-Rezept in Osnabrück nur selten genutzt wird. Ein Apotheker, der schon digitale Rezepte statt des bisherigen rosa Zettels erhalten hat, sagt, was gut läuft und was dringend besser werden muss.